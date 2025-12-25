Araç Sahipleri Dikkat! Trafikte Sakın Bunları Yapmayın: Hapis Cezası Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trafikte artan gerginlik, kavga ve yol kesme olaylarının önüne geçmek amacıyla hazırlanan yasal düzenleme resmen uygulamaya konuldu. Özellikle başka sürücülerin önünü kesen, “çek sağa” diyerek saldırgan tavırlar sergileyen ve araçların seyrini engelleyen kişiler ağır yaptırımlarla karşılaşacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte, trafik tartışmaları sırasında araçtan inip bir başka aracın hareketini engelleyen veya seyir halindeyken durduran kişilere hapis cezası verilebilecek. Söz konusu yaptırımlar, Türk Ceza Kanunu ile bazı kanun ve kararnamelerde yapılan değişikliklerle hayata geçirildi.

Yasaya göre, “hukuka aykırı biçimde kara yolu aracının hareketini engelleyen veya aracı hareket halindeyken durduran kişiye 1 ila 3 yıl; aracı gitmekte olduğu yerden başka noktaya götüren kişiye ise 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası” uygulanacak. Düzenlemenin, trafikte güvenliği artırması ve yol verme tartışmalarının önüne geçmesi amaçlanıyor.

TRAFİKTE YOL KESME ARTIK BAĞIMSIZ SUÇ

Yeni kanunla trafikte yol kesme eylemi ayrı bir suç olarak tanımlandı. Bu kapsamda bir aracın önünü keserek durduran ya da hareketine engel olan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Toplantı ve gösteriler sırasında geçici trafik engellemeleri ise kapsam dışında tutuldu.

Bunun yanında, bölge adliye mahkemelerinin bozma yetkisi genişletildi. İlk derece mahkemesi kararlarında hukuka aykırılık tespit edilmesi durumunda, ceza daireleri tarafından bozma kararı verilebilecek.

Ayrıca, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlarda, banka veya kredi kartlarının kullanıldığına ilişkin makul şüphe bulunması halinde, ilgili hesapların 48 saat süreyle askıya alınmasına imkan tanındı. Askıya alma işlemi hem savcılığa hem hesap sahibine bildirilecek; itirazlar 24 saat içinde karara bağlanacak.

SES VE GAZ FİŞEĞİNE DE CEZA

Düzenleme, meskun mahalde ateş açma cezalarını da ağırlaştırdı. Kalabalık alanlarda silahla ateş edenlere 1 ila 5 yıl arası hapis cezası verilebilecek. “Genel güvenliği tehlikeye sokma” suçuna ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da dahil edildi. Bu fiilleri işleyenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülürken; düğün, nişan, asker uğurlaması gibi kalabalık etkinliklerde işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak.

