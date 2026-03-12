Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorine İndirim Geldi

Eşel mobil sisteminin uygulanması sonrasında ilk kez benzin ve motorin fiyatlarında indirim geldi. Benzinde ortalama 0,72 TL motorinde ise 1,12 TL indirim pompaya yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Uluslararası ürün fiyatlarında görülen toparlanmanın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.

Benzinde ortalama 0,72 TL motorinde ise 1,12 TL indirim pompaya yansıdı.

Öte yandan ABD-İsrail'in başlattığı savaş sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmada yön yeniden yukarı döndü. Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde yeniden 100 doları aştı.

ABD ve İsrail'in yaklaşık iki hafta önce başlattığı saldırıların ardından Ortadoğu'daki savaş sürerken İran askeri komutanlığı sözcüsü İbrahim Zolfaqari, "Petrolün varil fiyatının 200 dolar olmasına hazırlanın. Çünkü petrol fiyatı bölgesel güvenliğe bağlıdır ve siz bunu istikrarsızlaştırdınız" dedi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ise piyasayı sakinleştirmek için stratejik rezervlerden rekor düzeyde petrol bırakılmasını önerdi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Benzin litre fiyatı: 60.39 TL
  • Motorin litre fiyatı: 64.16 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.49 TL

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 61.35 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65.27 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İzmir

  • Benzin litre fiyatı: 61.63 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65.55 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.29 TL

