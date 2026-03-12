İran'ın Uyarısı Sonrası Dubai’de Alarm! Bankalar Harekete Geçti: Çalışanlara 'Ofise Gitmeyin' Talimatı

İran’ın bölgedeki bankaları hedef alabileceğine yönelik açıklamalarının ardından Dubai’de güvenlik önlemleri artırıldı. Goldman Sachs, Citigroup ve Standard Chartered çalışanlarına ofislere gitmemeleri yönünde talimat vererek uzaktan çalışma düzenine geçti.

İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanması, Körfez bölgesinde güvenlik önlemlerini artırdı. İran’ın bankalar ve ekonomik merkezleri hedef alabileceği yönündeki açıklamalarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin finans merkezi Dubai’de bazı büyük bankalar çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirdi.

Amerikan merkezli finans kuruluşu Goldman Sachs, Orta Doğu’daki ofislerine gitmek isteyen çalışanlardan önceden izin almalarını istedi. Bu adım, güvenlik risklerine karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında değerlendirildi.

ÇALIŞANLARA “EVDE KALIN” TALİMATI

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre Standard Chartered Bankası, Dubai Uluslararası Finans Merkezi ve çevresinde görev yapan personeline ofisleri boşaltmaları yönünde talimat verdi.

Citigroup da çalışanlarına gönderdiği bilgilendirme notunda, yeni bir duyuru yapılana kadar ofislerden uzak durmalarını istedi. Çalışanlara güvenli bir yerde bulunmaları ve çalışmalarını uzaktan sürdürmeleri çağrısında bulunuldu.

Banka yönetimleri, bu kararın tamamen ihtiyati bir güvenlik önlemi olarak alındığını vurguladı.

İRAN’DAN BANKALARA YÖNELİK TEHDİT

İran’da Sepah Bankası’nın ABD ve İsrail saldırılarında hedef alınmasının ardından Tahran yönetiminden dikkat çeken bir açıklama gelmişti. İran’ın askeri operasyon merkezi Hatem el-Enbiya Karargâhı’nın sözcüsü, bölgede ABD ve İsrail’e ait ekonomik merkezlerin hedef alınabileceğini söylemişti.

Sözcü ayrıca, sivillerin güvenliği için bölge halkına bankaların bulunduğu noktalardan en az bir kilometre uzak durmaları yönünde uyarıda bulunmuştu.

Bu açıklamaların ardından Körfez’deki finans kurumları güvenlik önlemlerini artırırken, bazı bankalar çalışanlarını geçici olarak ofislerden çekme kararı aldı.

Kaynak: Bloomberg

