Resmi Gazete'de Yayımlandı: İlaç Fiyatlarına Zam Geldi

12 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan euro kuru yeniden düzenlendi. Yapılan güncellemeyle birlikte ilaç fiyatlarında iki aşamalı artış uygulanacak. Mevcut durumda 25,3346 TL olarak kullanılan euro kuru, ilk aşamada artırılarak 13 Mart 2026 Cuma günü saat 00.00 itibarıyla yüzde 6,5 artışla 26,8767 TL’ye çıkarılacak.

İKİNCİ ZAM 1 NİSAN’DA

Düzenleme kapsamında ikinci fiyat güncellemesi ise 1 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 00.00’da yürürlüğe girecek. Bu tarihte euro kuru yüzde 8,33 artışla 29,1164 TL seviyesine yükselecek. Böylece iki aşamalı düzenleme sonucunda ilaç fiyatlarında toplamda yaklaşık yüzde 14,93 oranında artış gerçekleşmiş olacak.

4 AYDA YÜZDE 34’Ü AŞAN ARTIŞ

Yeni düzenlemeyle birlikte ilaç fiyatlarında son aylarda yaşanan artış daha da belirgin hale geldi. 1 Aralık 2025 ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasındaki dönemde ilaç fiyatlarına yapılan toplam zam oranı yüzde 34,35’e ulaşmış olacak.

Kur güncellemesine bağlı olarak birçok ilacın fiyatının önümüzdeki günlerde eczane raflarına zamlı şekilde yansıması bekleniyor.

