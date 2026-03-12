Çalışan Annelere Esnek İzin Dönemi: TBMM’ye Sunuldu, Detaylar Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni yasa teklifi, milyonlarca çalışan anne ve babayı yakından ilgilendiriyor. Teklif yasalaşırsa annelerin doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Tasarıda özellikle anneler için esneklik de tanındı. İşte o detaylar...

Mevcut uygulamada anneler doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin kullanabiliyor. Yeni düzenleme ile doğum öncesindeki 8 haftalık süre korunurken doğum sonrası izin süresi 16 haftaya çıkarılacak. Böylece toplam izin süresi 24 haftaya ulaşacak.

DOĞUM ÖNCESİ İZİN DOĞUM SONRASINA AKTARILABİLECEK

Tasarı annelere izin kullanımında esneklik de sağlıyor. Sağlık durumunun uygun olduğuna dair doktor raporu bulunan anneler, doğumdan önceki izin sürelerinin bir kısmını ya da tamamını doğum sonrasına aktarabilecek. Bu sayede anneler, bebekleriyle daha uzun süre vakit geçirme imkânı elde edebilecek.

MEMUR ANNELER İÇİN EK ESNEKLİK

Kadın memurlar da doktor raporu olması şartıyla doğumdan önceki son haftalara kadar çalışabilecek. Bu durumda doğum sonrası izin süresi daha da uzayabilecek. Böylece annelerin doğumdan sonra çocuklarıyla geçirdiği süre yaklaşık 5,5 aya kadar çıkabilecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI DEVAM EDİYOR

Analık izninin ardından anneler isterlerse ücretsiz izin kullanabilecek. Ayrıca mevcut uygulamadaki yarı zamanlı çalışma hakkı da devam edecek.

Buna göre anneler çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabilecek. Bunun yanı sıra çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışarak yarım maaş alma hakkı da bulunuyor.

BABALIK İZNİ DE ARTIRILIYOR

Yeni düzenlemede babalar için de önemli bir değişiklik yer alıyor. Mevcut uygulamada 5 gün olan babalık izni 10 güne çıkarılıyor. Böylece kamu ve özel sektör çalışanları arasında bulunan izin farkı da ortadan kaldırılmış olacak.

KORUYUCU AİLELER İÇİN DE İZİN DÜZENLEMESİ

Tasarıda koruyucu aile olan memurlar da unutulmadı. Bir veya birden fazla çocuğa koruyucu aile olan memurlara, çocuğun aileye teslim edilmesinin ardından talep etmeleri halinde 10 gün izin verilecek.

Ayrıca sosyal güvencesi bulunmayan koruyucu ailelerin isteğe bağlı sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması planlanıyor.

ANALIK ÖDENEĞİ DE ARTACAK

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte analık ödeneği hesaplamasında da değişiklik olacak. Daha önce 112 gün üzerinden yapılan ödeme, 168 gün üzerinden hesaplanacak. Bu değişiklikle annelere 56 gün daha fazla ödeme yapılacak. Örneğin daha önce 112 gün için yaklaşık 82 bin TL ödeme alan bir anne, yeni düzenlemeyle 168 gün için yaklaşık 123 bin TL analık ödeneği alabilecek.

MAAŞA GÖRE ÖDENEK DEĞİŞİYOR

Analık ödeneği annenin son bir yıllık kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Brüt maaşın üçte ikisi üzerinden belirlenen ödeme, toplam izin süresi boyunca veriliyor.

Örneğin brüt maaş ortalaması:

40 bin TL olan bir anneye yaklaşık 149 bin TL

50 bin TL olan bir anneye yaklaşık 186 bin TL

60 bin TL olan bir anneye ise yaklaşık 224 bin TL analık ödeneği ödenebiliyor.

Kaynak: Sabah