Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Tabela Yine Değişti

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar araç sahiplerini sevindirdi. Motorinin litre fiyatına ortalama 93 kuruş indirim geldi. Fiyatlar tabelalara yansıdı.

Brent petrol 62,32 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma ise benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı ortalama 93 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Benzin litre fiyatı: 52.26 TL
  • Motorin litre fiyatı: 52.35 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 53.08 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.36 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

  • Benzin litre fiyatı: 53.42 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.70 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

