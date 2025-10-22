Altın Yatırımcısına Soğuk Duş! Fiyatlar Geri Çekildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

22 Ekim 2025 Çarşamba gününe ait güncel altın fiyatları yatırımcılar ve altın alım-satımıyla ilgilenenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasalarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle son dönemde görülen güçlü satış baskısının ardından, altın fiyatlarında kayıplar devam ediyor.

Spot altın, ons başına 4.090 dolara kadar gerileyerek son haftaların en düşük seviyelerini gördü. Uzmanlara göre, sarı metaldeki yükselişin teknik olarak aşırı alım bölgesine girmesi bu düşüşte etkili oldu. Şu an itibarıyla ons altın 4.126 dolardan işlem görüyor.

Yurt içi piyasada ise altın fiyatları dolar kuru ve ons altına bağlı olarak şekillenmeye devam ediyor. Tam altın 39 bin lira seviyesini aşarken, gram altın 5.574 TL bandında işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları

22 Ekim 2025 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın

Alış: 5.573,33 TL

Satış: 5.574,11 TL

Ons Altın (USD)

Alış: 4.123,96 $

Satış: 4.126,48 $

Çeyrek Altın

Alış: 8.914,75 TL

Satış: 9.111,21 TL

Yarım Altın

Alış: 17.767,25 TL

Satış: 18.217,45 TL

Tam Altın

Alış: 38.854,00 TL

Satış: 39.465,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 35.676,74 TL

Satış: 36.351,04 TL

Ziynet Altını

Alış: 35.645,89 TL

Satış: 36.323,49 TL

Ata Altın

Alış: 40.062,40 TL

Satış: 41.071,94 TL

Gremse Altın (2,5 Altın)

Alış: 96.777,00 TL

Satış: 98.511,00 TL

Bilezik Fiyatları (Gram)

14 Ayar:

Alış: 3.287,44 TL

Satış: 4.438,42 TL

22 Ayar:

Alış: 5.437,59 TL

Satış: 5.736,15 TL

Kaynak: Haber Merkezi