Döviz Piyasasında Kritik Sabah! Piyasalarda Panik Artıyor! Dolar ve Euro Yeni Güne Nasıl Başladı?

Döviz piyasasında hareketlilik devam ediyor. Dolar 42 TL sınırında işlem görürken, euro 48,79 TL seviyelerinde seyrediyor. Uzmanlar, hafta boyunca kurda oynaklığın sürebileceği uyarısında bulunuyor.

Haftanın üçüncü işlem gününde döviz piyasalarında dalgalı seyir devam ediyor. 22 Ekim Çarşamba sabahı itibarıyla dolar 41,98 TL, euro ise 48,79 TL seviyelerinde işlem görüyor. Küresel piyasalardaki belirsizlik ve iç piyasadaki enflasyon beklentileri, döviz kurlarında oynaklığı artırıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 41,8579 TL, satışta ise 42,0256 TL olarak duyurdu. Önceki gün bu rakamlar sırasıyla 41,8474 TL ve 42,0151 TL seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3382 ve dolar/yen paritesi 151,797 seviyelerinde seyretti.

DOLAR VE EURO’DA SON DURUM

Yeni güne girilirken Dolar/TL 41,9677 (alış) – 41,9889 (satış) seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise aynı saatlerde 48,7905 TL civarında hareket ediyor.

Piyasalar, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ve TCMB faiz kararını beklerken, döviz kurlarında yönün bu gelişmelerle birlikte netleşmesi bekleniyor.

