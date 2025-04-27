Araç Alacaklar Bu Detaya Dikkat Yeni Üretilen Arabaların Çoğunda Yok: Peki Neden?

Üstelik isteyen kullanıcılar için, opsiyonel donanım olarak yedek lastik satışı da ayrı bir gelir kapısı oluşturuyor.

DAHA AZ YAKIT HARCIYOR

Yakıt tüketimi de bu tercihte etkili. Stepnesiz araçlar daha hafif olduğu için daha az yakıt harcıyor. Üreticiler için her gramlık ağırlık azalması, CO2 emisyonlarını düşürme ve Avrupa Birliği gibi kurumlara yapılan resmi bildirimlerde daha iyi sonuçlar elde etme anlamına geliyor. Yaklaşık 27 kilogramlık stepne setinin çıkarılması, bu hedeflere katkı sağlıyor.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BU DETAYA DİKKAT

Son olarak, hibrit ve elektrikli araçlar için ağırlık daha da kritik bir konu. Bu araçlarda genellikle stepnenin olduğu alan, batarya sistemlerine ayrılıyor. Stepne bulunmayan araçlarda sürücülere, lastik tamir kiti ve hava pompası gibi geçici çözümler sunuluyor. Ancak ciddi bir lastik hasarında bu kitlerin yeterli olmayabileceği unutulmamalı.

Kaynak: Haber Merkezi