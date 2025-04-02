Apple'dan Dev Zam! iPhone Fiyatları Güncellendi

iPhone fiyat listesi güncellendi. Döviz kurundaki artış iPhone fiyatlarına yansıdı. iPhone 16 Pro’nun başlangıç fiyatı 89 bin 999 TL, iPhone 16 Pro Max ise 109 bin 999 TL olarak belirlendi.

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Apple'dan Dev Zam! iPhone Fiyatları Güncellendi

Son dönemdeki döviz kuru artışlarıyla doğru orantılı olarak Türkiye’de iPhone fiyatlarına zam yapıldı. Apple, yeni fiyat listesini güncelleyerek, iPhone 16 Pro’nun başlangıç fiyatını 89 bin 999 TL, iPhone 16 Pro Max’i ise 109 bin 999 TL olarak belirledi. iPhone 16 69 bin 999 TL’ye, 16 Plus ise 79 bin 999 TL’ye satılacak. Ayrıca, yeni eklenen iPhone 16e modelinin fiyatı 49 bin 999 TL oldu. Bu zamlarla birlikte iPhone modellerine yüzde 4 ila yüzde 10 arasında fiyat artışı yapıldı.

ZAM, SADECE İPHONE İLE SINIRLI KALMADI

Zam yalnızca iPhone modelleriyle sınırlı kalmadı. Apple Watch Series 10'un fiyatı 19 bin 999 TL’ye, Watch Ultra 2 ise 55 bin 999 TL’ye yükseldi. Mac ve iPad ürünlerinde ise şu an için bir fiyat artışı görülmemekle birlikte, döviz kurundaki dalgalanma devam ederse bu ürünlere de zam yapılabileceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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