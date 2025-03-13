Apple'da Büyük Güvenlik Açığı! 1,5 Milyar Cihaz Risk Altında: Iphone'u Olanlar Hemen Bunu Yapsın
Apple, iPhone XS ve sonraki modelleri etkileyen ciddi bir güvenlik açığı tespit ettiğini duyurdu. Şirket, söz konusu açığın yaklaşık 1,5 milyar cihazı tehdit ettiğini belirterek, kullanıcıları acilen yazılım güncellemelerini yapmaya çağırdı. Güvenlik açığının, kötü niyetli kişilerin hassas verilere erişmesine neden olabileceği ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
CVE-2025-24201 olarak adlandırılan güvenlik açığının Safari tarayıcı motoru Webkit’te bulunduğu bildirildi. Apple, yalnızca Safari değil, Webkit altyapısını kullanan diğer tarayıcıların da risk altında olduğunu açıkladı. Açığın, zararlı web siteleri aracılığıyla cihazlara sızarak güvenlik açıkları oluşturabileceği kaydedildi.
Bilgisayar korsanlarının, bu açığı kullanarak sahte web sayfaları oluşturduğu ve kullanıcıları bu sayfalara yönlendirerek cihazlara kötü amaçlı yazılım bulaştırabildiği belirtildi. Bu yazılımın, tarayıcı dışındaki sistemlere de sızarak ciddi güvenlik tehditleri oluşturabileceği ifade edildi.
APPLE KULLANICILARA GÜNCELLEME ÇAĞRISI YAPTI
Şirket, güvenlik risklerinden korunmak için kullanıcıların en kısa sürede iOS 18.3.2 sürümüne güncelleme yapmasını önerdi.
Apple, güvenlik açığının özellikle iPhone XS ve sonraki modellerde etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, iOS 17.2 ve daha eski sürümleri kullanan cihazların daha fazla saldırı riski taşıdığı vurgulandı. Aralık 2023’te yayınlanan iOS 17.2 sürümünün ardından iOS 18’e geçiş yapılmış, ancak güncellemeleri yapmayan kullanıcıların daha büyük tehdit altında olduğu ifade edildi.
APPLE SALDIRILARIN HEDEFLERİ HAKKINDA BİLGİ VERMEDİ
Apple, güvenlik açığını kullanan saldırıların hangi kullanıcıları hedef aldığına dair detay paylaşmadı. Şirket, şu an için yaygın bir saldırı dalgasının tespit edilmediğini, ancak kullanıcıların tedbirli olması gerektiğini belirtti.