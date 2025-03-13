Apple'da Büyük Güvenlik Açığı! 1,5 Milyar Cihaz Risk Altında: Iphone'u Olanlar Hemen Bunu Yapsın

APPLE KULLANICILARA GÜNCELLEME ÇAĞRISI YAPTI

Şirket, güvenlik risklerinden korunmak için kullanıcıların en kısa sürede iOS 18.3.2 sürümüne güncelleme yapmasını önerdi.

Apple, güvenlik açığının özellikle iPhone XS ve sonraki modellerde etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, iOS 17.2 ve daha eski sürümleri kullanan cihazların daha fazla saldırı riski taşıdığı vurgulandı. Aralık 2023’te yayınlanan iOS 17.2 sürümünün ardından iOS 18’e geçiş yapılmış, ancak güncellemeleri yapmayan kullanıcıların daha büyük tehdit altında olduğu ifade edildi.