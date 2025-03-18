iPhone 17 ve iPhone 17 Pro'nun Tasarımı Sızdırıldı: İşte Apple'ın Yeni Modelinin Fiyatı ve Özellikleri

IPHONE 17 SERİSİNİN TASARIMI SIZDIRILDI

Sızdırılan görsellerde, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelin tasarımlarına dair önemli ipuçları yer alıyor. Bu modellerin hepsinin aynı düğmelere sahip olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Capture Button ve ayarlanabilir eylem düğmesi bu seride de yer alacak. Ancak kamera tasarımları modelden modele değişiyor. Bazı versiyonlarda dikey yerleştirilmiş çift lensli kamera bulunurken, bazı modellerin üçlü kamera kurulumu ile geleceği görülüyor.