Ankara'da Ucuz Et Kuyruğundaki Emekliler Ekonomiye İsyan Etti: 'Sürünüyoruz'

Ramazan ayı geldi fakat vatandaş ete ulaşmakta güçlük çekiyor. Bunun üzerine adım atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyatlı et satışının startını verdi. 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market'te kıyma ve haşlamalık et 419 TL, kuşbaşı ve sucuk 499 TL'den satışa sunuldu. Mobil Market’lerden birinin kurulduğu Abdi İpekçi Parkı'nda ise vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

'SÜRÜNÜYORUZ'

Mamak'tan Sıhhiye'ye gelerek kıyma ve kuşbaşı aldığını söyleyen 65 yaşındaki emekli vatandaş, "Hayat şartları çok iyi" diye göndermede bulunarak, "Böyle hayat şartları olur mu? Sürünüyoruz" dedi. TÜİK'in yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak açıklamasına da tepki gösteren emekli, "Mahkemede hesabını versin. TÜİK mahkemede kaybederse ne olacak? Biz geriye dönük farkları ve haklarımızı alabilecek miyiz, vermezler. Hepsi hırsız" diye konuştu.

Kuyruktaki başka bir emekli de "Kuyruk her şeyi anlatıyor, diyecek bir şey yok. TÜİK enflasyon verilerini açıklıyor da kimse inanmıyor. Herkes pazarda, çarşıda biliyor" yorumunda bulundu. "Hayat şartları zor" diyen 82 yaşındaki emekli, "Çünkü bu işi yapan kalmadı. Çiftçi ekini, davarı bıraktı. Dışardan et geliyor" dedi ve ABB'nin et satışından memnun olduğunu belirtti.

'ENFLASYON DÜŞÜK OLSA...'

"TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 39,5 olarak açıkladı ne düşünüyorsunuz?" sorusuna 65 yaşındaki emekli, "Ben ona inanmıyorum. Enflasyonu bırak yüzde 30'u biz yüzde 50'ye de razıyız. Enflasyon o kadar düşük olsa her şey düşecek, millet bu kadar kuyrukta beklemeyecek. Emekli maaşıyla geçinilmesi mümkün değil, çok zor" diye yanıt verdi. ABB'nin et satışı için teşekkür eden emekli, "Güzel bir şey, en azından vatandaş faydalanıyor. Burada insanlar 3-5 eksiğini alacak. İnsanların cebinde 100-200 lira kalsa ona gider başka bir şey alır" dedi.

'ALIM GÜCÜMÜZ DÜŞTÜ'

63 yaşındaki bir başka emekli de "Enflasyonu boşver de kiralar olmuş 15-20 bin lira. Zaten asgari ücret 22 bin lira. Enflasyon isterse yüzde 1 olsun, hayat şartları ağırlaştı. Sebze, meyve fiyatları olsun, yanaşamıyoruz. Artık enflasyon diye bir şey kalmadı. Bu şartlarda geçinmek zorlaştı. Hükümet maaşımıza da belli bir zam vermedi bunun da etkisi oldu. Alım gücümüz düştü" şeklinde konuştu.

'BELEDİYELER OLMAZSA DEVLET NEREDE?'

72 yaşındaki emekli Mehmet Ali Cömert, ucuz et satışı için Mansur Yavaş'a teşekkür etti. TÜİK'i "iktidarın piyonu" olmakla suçlayan Cömert, şunları kaydetti:

"İstediği enflasyonu söylüyor. Aslında bir halka sorsunlar, pazara gitsinler. Şu sıraya giren vatandaşın çoğu asgari ücretin altında maaş alıyor. Nerede ucuz bir şey varsa halk oraya gidiyor. Belediyeler olmazsa hani devlet nerede? Emeklilerin ölüm yılı olacak, emekliyi düşünen yok. Kim emekliyi, halkı düşünüyorsa siyasi parti gözetmeksizin biz de onların yanındayız."

'ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN'

TÜİK'in yıllık enflasyonunu değerlendiren emekli öğretmen de "Yüzde 39,5 çok az bir rakam, bu doğru olmayabilir. Onlar açısından öyle, bizim açımızdan yüzde 60'ın üzerinde" yorumunu yaptı. Yenimahalle'den Sıhhiye'ye gelerek, kıyma, kuşbaşı ve haşlamalık et aldığını belirten emekli, "Enflasyon başını almış gidiyor, Allah sonumuzu hayretsin" dedi.

'BİZ KUYRUĞA DA DURAMIYORUZ'

Kuyruğun yanından geçen bir emekli kadın ise "Valla hayat hiç yok. Millet burada kuyruğa duruyor, biz duramıyoruz. Bunu edenler görüyor mu, ayıp diye utanıyor mu?" diye konuştu. "Emekli ölmüş" diyen bir başka vatandaş kuyruğu göstererek, "Bakın emeklinin halini görüyorsunuz. Emekli 14 bin 469 lira alıyor, yeterli mi? Değil" diye sitem etti.

'VATANDAŞ ÇİLE ÇEKİYOR'

77 yaşındaki emekli, "Vatandaş çile çekiyor. Enflasyonu 39,5 olarak gösteriyorlar. Enflasyon burada... Kasapta et 700-800 lira, burada almak mesele" diyerek kuyruğu gösterdi. Başka bir emekli de marketteki et fiyatlarının pahalı olduğunu belirterek, ABB Mansur Yavaş'a ucuz et satışı için teşekkür etti. Yavaş'ın çiftçiye yardımcı olduğunu söyleyen emekli, "Zor geçiniyoruz, emekli maaşlarımıza bir düzenleme yapılsın" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA