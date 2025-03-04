5 Yılın Zirvesinden Geriledi! Merkez Bankası'ndan Türk Lirası Açıklaması: 5 Ayın Ardından İlk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE bazlı reel efektif kuru endeksi şubat verisini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre 0,34 puan azalarak 74,96 seviyesine geriledi. Böylelikle TL'nin reel değeri Ağustos ayından sonra ilk kez geriledi.

Reel efektif döviz kuru, ocak ayında üst üste beşinci kez artarak son beş yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Reel efektif döviz kuru nedir?Reel efektif döviz kuru, TL'nin satın alma gücünde olan değişimleri ifade ediyor. Reel efektif kurundaki artış TL'nin değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Kurdaki düşüşse yabancı mallar cinsinden fiyatın azaldığına işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi