Altında Sessiz Bekleyiş! Piyasalar Yatay Seyirde

Altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki oynaklık ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar doğrultusunda yönünü belirliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, hem bireysel yatırımcıların hem de büyük finans çevrelerinin odağında yer almaya devam ediyor.

Haftanın son işlem gününde altın piyasasında yatay bir seyir izleniyor. Ons altın 3.990 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 5 bin 421 liradan alıcı buluyor.

Peki, 7 Kasım 2025 itibarıyla 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram ve ons altın fiyatları ne kadar?

İşte güncel rakamlar:

Gram Altın Fiyatı

Alış: 5.420,95 TL

Satış: 5.421,73 TL

Ons Altın (Dolar)

Alış: 3.989,18 $

Satış: 3.990,09 $

Çeyrek Altın

Alış: 8.673,52 TL

Satış: 8.864,54 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 34.694,08 TL

Satış: 35.349,73 TL

Tam Altın

Alış: 36.281,00 TL

Satış: 36.578,00 TL

Yarım Altın

Alış: 17.290,09 TL

Satış: 17.726,23 TL

Ziynet Altını

Alış: 34.688,59 TL

Satış: 35.344,05 TL

Ata Altın

Alış: 36.935,22 TL

Satış: 37.868,22 TL

14 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 3.065,72 TL

Satış: 4.148,50 TL

22 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 5.077,30 TL

Satış: 5.312,42 TL

Gremse Altın

Alış: 90.367,00 TL

Satış: 91.262,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi