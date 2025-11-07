Altında Sessiz Bekleyiş! Piyasalar Yatay Seyirde

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatay seyrederken, yatırımcılar gözünü yeni haftaya çevirdi. Ons altın 3.990 dolar seviyesinde sabit kalırken, gram altın 5 bin 421 liradan işlem görüyor. Piyasalar, küresel gelişmeler ve döviz hareketlerine göre yön arıyor.

Altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki oynaklık ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar doğrultusunda yönünü belirliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, hem bireysel yatırımcıların hem de büyük finans çevrelerinin odağında yer almaya devam ediyor.

Haftanın son işlem gününde altın piyasasında yatay bir seyir izleniyor. Ons altın 3.990 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 5 bin 421 liradan alıcı buluyor.

Peki, 7 Kasım 2025 itibarıyla 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram ve ons altın fiyatları ne kadar?

İşte güncel rakamlar:

Gram Altın Fiyatı
Alış: 5.420,95 TL

Satış: 5.421,73 TL

Ons Altın (Dolar)
Alış: 3.989,18 $

Satış: 3.990,09 $

Çeyrek Altın
Alış: 8.673,52 TL

Satış: 8.864,54 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 34.694,08 TL

Satış: 35.349,73 TL

Tam Altın
Alış: 36.281,00 TL

Satış: 36.578,00 TL

Yarım Altın
Alış: 17.290,09 TL

Satış: 17.726,23 TL

Ziynet Altını
Alış: 34.688,59 TL

Satış: 35.344,05 TL

Ata Altın
Alış: 36.935,22 TL

Satış: 37.868,22 TL

14 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 3.065,72 TL

Satış: 4.148,50 TL

22 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 5.077,30 TL

Satış: 5.312,42 TL

Gremse Altın
Alış: 90.367,00 TL

Satış: 91.262,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi

