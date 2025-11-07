Döviz Ateşi Yeniden Yandı! Euro Rekor Tazeliyor, Dolar Kritik Eşiği Aştı

Döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. TCMB’nin açıkladığı verilere göre dolar 42,17 liradan işlem görürken euro 48,76 lira seviyelerinde seyrediyor. Küresel piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1536 düzeyinde bulunuyor. Yatırımcılar kur seyrini yakından izliyor.

Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasaları yakından etkilerken vatandaşların da gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün de döviz cephesinde hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar, dolar ve euronun güncel değerlerini dikkatle izliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünün efektif dolar kurunu alışta 42,0132 lira, satışta ise 42,1815 lira olarak duyurdu. Bir önceki günün verileri ise alışta 42,0067, satışta 42,1751 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda dün akşam saatleri itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1536, sterlin/dolar paritesi 1,3103, dolar/yen paritesi ise 153,342 seviyesinde seyretti.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni işlem gününe dolar/TL 42,1702 liradan alış, 42,2205 liradan satışla başladı. Euro ise aynı saatlerde 48,7630 TL civarında işlem görüyor.

