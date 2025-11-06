Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Bütçesi Artırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesine yönelik önemli bir düzenlemeyi oybirliğiyle kabul etti. Kabul edilen önergeyle, tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi için 50 milyar lira ek ödenek ayrıldı.

ÖNERGE OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Komisyonda görüşülen Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi önergeleri arasında öne çıkan önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyor. Önerge, tüm partilerin desteğiyle oybirliğiyle kabul edildi.

TARIMSAL FİNANSAL DESTEK

Önergeye göre, kamu sermayeli bankalar aracılığıyla uygulanacak destek programları kapsamında Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım Bankası, tarımsal üreticilerin ihtiyaç duyduğu kredileri uygun koşullarla sağlayacak.

Destekler, Faiz Destekli Kredi ve Kar Payı Destekli Fon mekanizmaları çerçevesinde yürütülecek ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine eklenen 50 milyar lira ile finanse edilecek.

