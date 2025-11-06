Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Bütçesi Artırıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 bütçesi 50 milyar lira artırıldı.

Son Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Bütçesi Artırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesine yönelik önemli bir düzenlemeyi oybirliğiyle kabul etti. Kabul edilen önergeyle, tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi için 50 milyar lira ek ödenek ayrıldı.

ÖNERGE OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Komisyonda görüşülen Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi önergeleri arasında öne çıkan önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyor. Önerge, tüm partilerin desteğiyle oybirliğiyle kabul edildi.

TARIMSAL FİNANSAL DESTEK

Önergeye göre, kamu sermayeli bankalar aracılığıyla uygulanacak destek programları kapsamında Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım Bankası, tarımsal üreticilerin ihtiyaç duyduğu kredileri uygun koşullarla sağlayacak.

Destekler, Faiz Destekli Kredi ve Kar Payı Destekli Fon mekanizmaları çerçevesinde yürütülecek ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine eklenen 50 milyar lira ile finanse edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Son Güncelleme:
Suriye’de 7 Milyar Dolarlık İmza: Dev Yatırımda Uygulama Aşamasına Geçildi Suriye’de 7 Milyar Dolarlık İmzada Start Verildi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı İngiltere Merkez Bankası Faizi Değiştirmedi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
AK Partili Tayyar'dan 'Tayfun Kahraman' Çağrısı AK Partili Tayyar'dan 'Tayfun Kahraman' Çağrısı
Hayvana Şiddetin Adresi Bu Kez Arnavutköy! Barınakta Skandal Görüntüler Hayvana Şiddetin Adresi Bu Kez Arnavutköy! Barınakta Skandal Görüntüler
İstanbul Havalimanı’nda Bomba Alarmı! Polisler Harekete Geçti İstanbul Havalimanı’nda Bomba Alarmı! Polisler Harekete Geçti
Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak
SGK'nın Hedefinde Şimdi Onlar Var! Müfettişler Herkese Aynı Soruyu Soracak! Ağır Yaptırımlar Yolda SGK'nın Hedefinde Şimdi Onlar Var! Müfettişler Herkese Aynı Soruyu Soracak