Suriye'nin enerji sektörüne 7 milyar dolarlık yatırımda uygulama aşamasına geçildi. Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum mayıs ayında imzaları atmıştı.

Suriye'de 7 Milyar Dolarlık İmza: Dev Yatırımda Uygulama Aşamasına Geçildi
Yeniden yapılanma sürecine giren Suriye, enerji güvenliği için önemli adımlar atıyor. Bu süreçte komşu ülke olarak Türkiye ile yapılan iş birlikleri ise her geçen gün artıyor. Mayıs ayında Suriye’nin enerji altyapısında stratejik yatırımları devreye alacak dev bir anlaşmaya imza atılmıştı.

Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum, Suriye Enerji Bakanlığı ile bugün imzalanan nihai anlaşmayla 7 milyar dolarlık enerji yatırımında uygulama aşamasına geçti.

Kalyon Holding'den yapılan açıklamaya göre, mayısta imzalanan çerçeve anlaşmasının ardından bugün yatırım ve enerji alım sözleşmelerinin de onaylanmasıyla, Suriye'nin ulusal enerji güvenliğini güçlendirmenin hedeflendiği projede fiili uygulama aşaması başladı.

5 BİN MEGAVATLIK ENTEGRE ENERJİ

Proje kapsamında toplam 5 bin megavat kurulu güce ulaşacak 4 doğal gaz kombine çevrim santrali ve 1 güneş enerjisi santrali inşa edilecek. Suriye'nin Kuzey Halep, Zayzoun, Deyr ez-Zor ve Mehardeh bölgelerinde yer alacak doğal gaz santralleri 4 bin megavat, Wedian Alrabee ve Deyr ez-Zor'da kurulacak güneş enerjisi santrali ise 1000 megavat kapasiteye sahip olacak.

Tüm mühendislik, topografik etüt ve teknik hazırlıkların tamamlandığı belirtilen çalışmaların, performans, verimlilik ve güvenilirlik açısından en gelişmiş teknolojilerle ve çevre-güvenlik standartlarına tam uyumlu biçimde yürütüleceği ifade edildi.

'KATALİZÖR' ROLÜ OYNAYACAK

Yatırımın, Suriye'nin enerji altyapısını yeniden inşa etme ve ekonomik büyümeyi destekleme sürecinde "katalizör" rolü oynaması bekleniyor. İstikrarlı elektrik arzı sayesinde sanayi tesislerinin tam kapasite çalışması hedeflenirken, yeni tarım, sanayi ve ticaret yatırımlarının önü açılacak.

Proje ayrıca üretim maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artıracak, yerli ve yabancı yatırımları teşvik edecek ve enerji sektöründe yerel uzmanlığın gelişimine katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra projeyle birlikte inşaat ve işletme aşamalarında doğrudan ve dolaylı 10 binlerce kişilik istihdam yaratılması öngörülüyor.

'EKONOMİK BÜYÜMENİN TEMEL DİREĞİ'

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, projenin ulusal ekonomik kalkınma hedefleriyle uyumlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Artan elektrik talebini karşılayarak, enerji altyapısını istikrara kavuşturacak ve enerji arz güvenliğini güçlendirecek, ekonomik büyümenin temel direği ve itici gücü olacak bu proje, üretim ve hizmet sektörlerinin verimliliğini artıracak, yatırımları teşvik edecek ve sürdürülebilir kalkınmaya büyük katkılar sunacak. Enerji sektöründe bölgesel işbirliğini ve entegrasyonu güçlendiren bu stratejik yatırımda yer alan, her biri sektöründe lider olan şirketlere teşekkür ediyoruz."

'DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDE'

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan da yatırımın Suriye enerji sektöründe dönüm noktası niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Bölgesel işbirliğini ve entegrasyonu güçlendiren bu stratejik yatırım, yalnızca Suriye'nin enerji arz güvenliğini desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda dış ticaretin gelişimine, istihdamın artırılmasına, yatırımların teşvik edilmesine ve bölgesel kalkınmanın hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye’de 7 Milyar Dolarlık İmza: Dev Yatırımda Uygulama Aşamasına Geçildi - Resim : 1
Lütfi Elvan

'STRATEJİK BİR ADIM'

Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz de Türkiye'de edindikleri mühendislik ve operasyonel tecrübeyi bölgesel ölçekte de değerlendirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Suriye'de gerçekleştireceğimiz 5 bin megavatlık enerji üretim projeleri, yalnızca bölgenin yeniden yapılanmasına katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda enerji sektöründe uluslararası işbirliğinin, güvene dayalı ortaklığın ve teknoloji transferinin güçlü bir örneğini oluşturacaktır. 4 doğal gaz kombine çevrim santrali ve farklı bölgelerde kurulacak güneş enerjisi santrallerinden oluşan bu entegre yatırım modeli, sadece ticari bir proje değil, istikrar, kalkınma ve enerjiye erişim hakkının yeniden tesis edilmesine yönelik stratejik bir adımdır. Suriye'nin uzun vadeli enerji arz güvenliğine, yerel istihdama ve sürdürülebilir üretim kapasitesinin inşasına katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Suriye’de 7 Milyar Dolarlık İmza: Dev Yatırımda Uygulama Aşamasına Geçildi - Resim : 2
Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz

7 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Toplam değeri 7 milyar dolar olan proje, Suriye enerji sektöründe ilk ve öncü kamu-özel işbirliği modeli olma özelliğini taşıyor. Modelin, Suriye'deki yatırım ortamının cazibesini artırarak uluslararası sermayeyi çekmesi ve daha büyük yatırımların önünü açması bekleniyor.

