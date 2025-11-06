İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmeyerek, yüzde 4'te sabit bıraktı. Merkez bankası böylece faizi art arda üçüncü toplantıda değiştirmedi.

İngiltere Merkez Bankasından (BoE) yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu toplantısında Başkan Andrew Bailey dahil olmak üzere üyelerin 5'i politika faizinin yüzde 4'te sabit bırakılması, üyelerin 4'ü ise 25 baz puan faiz indirimine gidilmesi yönünde oy kullandı. Merkez bankası böylece faizi art arda ikinci toplantıda değiştirmedi.

Açıklamada, ülkede dezenflasyon sürecinin, hala sıkı olan para politikasının desteğiyle devam ettiği ve para politikasının yüzde 2 enflasyon hedefinin sürdürülebilir şekilde tutturulmasına yönelik riskler arasında denge kurulacak biçimde belirlendiği belirtildi.

Yıllık enflasyonun eylülde yüzde 3,8 olduğu anımsatılan açıklamada, ücret artışları gerilemeye devam ederken temel hizmet enflasyonunun da düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, enflasyonun kalıcılığına ilişkin risklerin son dönemde daha az belirgin hale geldiği kaydedilerek, "Politika faizinin düşürülmesiyle para politikasının sıkılığı azalmış durumda. Bundan sonraki olası faiz indirimlerinin boyutu ise enflasyon görünümünün seyrine bağlı olacak. Dezenflasyondaki ilerleme sürerse politika faizinin kademeli bir şekilde aşağı yönlü hareketine devam etmesi muhtemel" değerlendirmesinde bulunuldu.

'FAİZ İNDİRMEDEN ÖNCE DÜŞÜŞTEN EMİN OLMALIYIZ'

Politika faizine yönelik gelecek adımların verilere göre değerlendirileceği ve aynı zamanda 26 Kasım'da açıklanacak Sonbahar Bütçesi'nin takip edileceği bildirilen açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde ekonomik büyümenin yüzde 1,4, enflasyonun yüzde 3,5 seviyesinde öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

BoE Başkanı Bailey, karar sonrası yaptığı değerlendirmede, politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit tuttuklarını belirterek, "Politika faizinin hala kademeli şekilde düşüş eğiliminde olduğunu düşünüyoruz. Ancak faizde yeni bir indirime gitmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine dönme patikasında olduğundan emin olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

