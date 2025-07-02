Altın Yeniden Uçuşa Geçti: İşte Güncel Fiyatlar

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Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. ABD'de zayıflayan dolar, gerileyen Hazine tahvili getirileri ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altının cazibesini artırıyor. Bu yıl yüzde 25'i aşan değer kazancıyla dikkat çeken altın, merkez bankalarının güçlü alımları ve artan fiziki talep sayesinde yukarı yönlü ivmesini koruyor.

Özellikle Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik endişeler, yatırımcıların faizsiz ve güvenli varlıklara yönelmesine neden olurken, ons altındaki artış yurt içinde gram altına da yükseliş olarak yansıyor.

İç piyasada gram, çeyrek ve ons altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, gözler bugün ve yarın açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrilmiş durumda. Bu verilerin piyasalarda yeni fiyat hareketlerini tetiklemesi bekleniyor.

GÜNCEL RAKAMLAR

2 Temmuz 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları şöyle...

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.335,50

Satış: 3.336,14

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.277,4880

Satış: 4.277,9490

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.843,9800

Satış: 6.994,4500

Kaynak: Haber Merkezi