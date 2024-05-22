İslam Memiş'ten gram altın uyarısı: "Buna kanmayın sakın telaşa kapılmayın!"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasaları değerlendirdi. "Telaşa sakın kapılmayın" diyen İslam Memiş, gram altınla ilgili yatırımcıları uyardı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altındaki yükselişle ilgili yatırımcılara "Reisi'nin ölümüyle birlikte altın ve gümüş fiyatları yükselişler gördük ancak bu sınırlı kaldı" dedi.

“YIL SONUNDA GRAM ALTIN 3 BİN TL’Yİ AŞACAK”

Finans analisti İslam Memiş, "Ons altın 40 dolar yükselerek 2 bin 450, gram altın 40 lira yükselerek 2 bin 550' TL'ye kadar yükseldi. Dün akşam saatlerinde ise gerileyerek ons 2 bin 432 , gram altın 2 bin 527 lira olarak geriledi. Kısa vadede tekrar düşme beklentimi koruyorum. Yatırımcılar telaşa kapılmasın. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etsin. Ons altının 2 bin 400 dolar seviyesine kadar gram altının ise 2 bin 380'e kadar sarkmasını bekliyorum. Jeopolitik gerilimlerden ötürü piyasalarda tansiyon artıyor ancak tekrar sakinleşti. Ancak yıl sonu itibarıyla gram altında 3000-3500 TL bandında ons altın da bu rakamın 3000 bin dolar olmasını bekliyorum." dedi.

EN ÇOK GÜMÜŞ KAZANDIRIYOR

Yatırımcılarına en çok gümüşün kazandırdığını söyleyen Memiş "Gümüş gram fiyatı altını tahtından etti Gümüş yılın ilk yarısında daha çok kazandırdı. Gram fiyatı 33,60 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Gümüşte de kısa vadede gerileme bekliyoruz. Temmuz ayı itibariyle yükseliş trendini yakalayacağını bekliyorum." şeklinde konuştu.