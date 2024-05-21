İslam Memiş, altında yeni rekorlar için tarih verdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, Suudi Arabistan Kralı'nın rahatsızlığı ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes konusunda isteksizliğinin devam etmesi ons altını rekor seviyelere taşıdı. Peki Orta Doğu'daki bu kriz önümüzdeki günlerde ekonomi piyasalarında nasıl bir etki yaratacak? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, euro, altın ve gümüşteki hareketliliği Haber Global'den Şifa Kaymak'a değerlendirdi.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Memiş altındaki yükselişle ilgili yatırımcılara "telaşa kapılmayın" uyarısı yaparak "Reisi'nin ölümüyle birlikte altın ve gümüş fiyatları yükselişler gördük ancak bu sınırlı kaldı. Ons altın 40 dolar yükselerek 2 bin 450, gram altın 40 lira yükselerek 2 bin 550' TL'ye kadar yükseldi. Dün akşam saatlerinde ise gerileyerek ons 2 bin 432 , gram altın 2 bin 527 lira olarak geriledi. Kısa vadede tekrar düşme beklentimi koruyorum. Yatırımcılar telaşa kapılmasın. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etsin. Ons altının 2 bin 400 dolar seviyesine kadar gram altının ise 2 bin 380'e kadar sarkmasını bekliyorum. Jeopolitik gerilimlerden ötürü piyasalarda tansiyon artıyor ancak tekrar sakinleşti. Ancak yıl sonu itibarıyla gram altında 3000-3500 TL bandında ons altın da bu rakamın 3000 bin dolar olmasını bekliyorum." dedi.

GÜMÜŞ, ALTINI TAHTINDAN ETTİ

Yatırımcılarına en çok gümüşün kazandırdığını söyleyen Memiş, "Gümüş gram fiyatı altını tahtından etti. Gümüş yılın ilk yarısında daha çok kazandırdı. Gram fiyatı 33,60 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Gümüşte de kısa vadede gerileme bekliyoruz. Temmuz ayı itibariyle yükseliş trendini yakalayacağını bekliyorum." şeklinde konuştu.

DOLAR/EURO'DA BEKLENTİ NE YÖNDE?

Memiş döviz fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi;

Döviz şu anda stabil ancak o da temmuz ayından itibaren yükselişe geçecek. Yıl sonu itibariyle dolar, euro 40 lirayı bulacak.