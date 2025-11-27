Altın Tırmanışa Geçti! Faiz İndirimi İhtimali Altını Uçurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte iki haftanın zirvesine doğru ilerliyor.

Son dönemde açıklanan ekonomik verilerde, ilk işsizlik başvurularının beklenenden düşük, dayanıklı mal siparişlerinin ise güçlü gelmesine rağmen yatırımcıların faiz indirimi beklentisi değişmedi. Bu durum, altının yukarı yönlü seyrini destekledi.

Piyasalarda, Fed’in Aralık ayında gerçekleştireceği yılın son toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlanıyor. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi danışmanı Kevin Hassett’in Fed başkanlığı için en güçlü aday olarak görülmesi, yatırımcıların daha ılımlı bir para politikası beklentisini artırdı.

Bu gelişmelerle birlikte altın, bu yıl yüzde 60’a yakın değer kazanarak 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansına ulaşma yolunda ilerliyor.

ONS ALTINDA ZİRVEYE YAKIN SEYİR

Ons altın güne 4 bin 164 dolardan başladı. Gün içinde 4 bin 142 dolar ile 4 bin 168 dolar arasında dalgalanma gösteren ons altın, şu sıralarda 4 bin 147 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Gram altın ise güne 5 bin 681 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde 5 bin 651 lira ile 5 bin 689 lira arasında hareket eden gram altın, şu anda 5 bin 659 liradan alıcı buluyor.

Yatırımcılar, Fed’in faiz indirimi kararına dair beklentilerini korudukça altın fiyatlarının güçlü seyrini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi