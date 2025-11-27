Kurda Yeni Gün Heyecanı! Dolar ve Euro ne Kadar? İşte 27 Kasım Perşembe Güncel Döviz Kurları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Döviz kurundaki dalgalanma bugün de sürüyor. Yeni güne başlarken dolar 42,45 TL’den, euro ise 49,31 TL’den işlem görüyor.

Yerel ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, hem yatırımcıların hem de yurttaşların dolar ve euro kurundaki değişimleri yakından takip etmesine neden oluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü efektif kurda dolar alış-satış kurlarını 42,3282 / 42,4978 TL, önceki günkü kur değerlerini ise 42,3372 / 42,5068 TL olarak açıklamıştı.

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar kuru 1,1590, sterlin/dolar 1,3215 ve dolar/yen kuru 156,491 seviyesinde seyrediyor.

Güne başlarken dolar, 42,4324 TL alış – 42,4585 TL satış; euro ise yaklaşık 49,3176 TL’den işlem görüyordu.

Dövizdeki bu hareketlilik, hem bireysel yatırımcıları hem de ekonomi aktörlerini yakından izlemeye yönlendiriyor.

