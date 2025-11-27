Kurda Yeni Gün Heyecanı! Dolar ve Euro ne Kadar? İşte 27 Kasım Perşembe Güncel Döviz Kurları

Döviz piyasalarında yön arayışı sürüyor. Dolar ve euronun güne hangi seviyelerden başladığı merak edilirken, küresel gelişmelerin kur üzerindeki etkisi yakından izleniyor. Ekonomide tansiyon yeniden yükselirken, gözler döviz hareketlerinde!

Son Güncelleme:
Kurda Yeni Gün Heyecanı! Dolar ve Euro ne Kadar? İşte 27 Kasım Perşembe Güncel Döviz Kurları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Döviz kurundaki dalgalanma bugün de sürüyor. Yeni güne başlarken dolar 42,45 TL’den, euro ise 49,31 TL’den işlem görüyor.

Yerel ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, hem yatırımcıların hem de yurttaşların dolar ve euro kurundaki değişimleri yakından takip etmesine neden oluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü efektif kurda dolar alış-satış kurlarını 42,3282 / 42,4978 TL, önceki günkü kur değerlerini ise 42,3372 / 42,5068 TL olarak açıklamıştı.

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar kuru 1,1590, sterlin/dolar 1,3215 ve dolar/yen kuru 156,491 seviyesinde seyrediyor.

Güne başlarken dolar, 42,4324 TL alış – 42,4585 TL satış; euro ise yaklaşık 49,3176 TL’den işlem görüyordu.

Dövizdeki bu hareketlilik, hem bireysel yatırımcıları hem de ekonomi aktörlerini yakından izlemeye yönlendiriyor.

Altın Tırmanışa Geçti! Faiz İndirimi İhtimali Altını UçurduAltın Tırmanışa Geçti! Faiz İndirimi İhtimali Altını UçurduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Dolar kuru
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Altın Tırmanışa Geçti! Faiz İndirimi İhtimali Altını Uçurdu Altın Tırmanışa Geçti! Faiz İndirimi İhtimali Altını Uçurdu
Vergi ve Ceza Oranlarında Yeni Dönem! İşte Yeni Oranlar... Vergi ve Ceza Oranlarında Yeni Dönem! İşte Yeni Oranlar...
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a Kar Geliyor! Meteoroloji Uzmanı Uyardı: O Tarihlere Dikkat Hazır Olun! İstanbul'a Kar Geliyor
Beyaz Saray Yakınlarında Şok Saldırı! Vurulan İki Asker Öldü Beyaz Saray Yakınlarında Şok Saldırı!
Yemek Kartı Ücretlerinde 2026 Zammı Netleşti! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! İşte Günlük Yemek Kartı Ücreti Yemek Kartlarında 2026 Zammı Netleşti! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! İşte Günlük Yemek Ücreti
Vergi ve Ceza Oranlarında Yeni Dönem! İşte Yeni Oranlar... Vergi ve Ceza Oranlarında Yeni Dönem! İşte Yeni Oranlar...
Altın Tırmanışa Geçti! Faiz İndirimi İhtimali Altını Uçurdu Altın Tırmanışa Geçti! Faiz İndirimi İhtimali Altını Uçurdu