Altın piyasasında hareketlilik! Yükselişi sürüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda, altının kilogram fiyatı gün sonunda 0,3 artışla 2 milyon 462 bin 600 lira oldu.

Altın piyasasında hareketlilik! Yükselişi sürüyor

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı, gün içinde en düşük 2 milyon 450 bin lira seviyesini görürken, en yüksek 2 milyon 464 bin 686 lirayı gördü. Gün sonunda ise yüzde 0,3'lük bir artışla 2 milyon 462 bin 600 lira tamamladı. Dünkü kapanışta ise standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 455 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

Kıymetli Madenler Piyasası'nda (KMKTP) altın işlemlerinin toplam hacmi 3 milyar 830 milyon 497 bin 505,37 lira olurken, işlem miktarı ise 1.583,72 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 844 milyon 796 bin 941,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

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