Bakanlık harekete geçti, oyuncak firması men edildi!

Ticaret Bakanlığı, oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Şah Per Oyuncak Tolga Şahin firması hakkında harekete geçti. Yapılan denetimlerde, bakanlık, firmanın ithalatının 2 yıl durdurulmasına karar verdi.

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Bakanlık harekete geçti, oyuncak firması men edildi!

Ticaret Bakanlığı, tarafından hazırlanan İthalattan Süreli Men Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Şah Per Oyuncak Tolga Şahin firması ithalattan 2 yıl men edildi.

BAZI İŞLEMLERİ KAPSAM DIŞI TUTULDU

Firmanın bugünden önce açılmış akreditifleri, peşin olarak dövizi satılmış işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç veya bedeli transfer edilmiş belge mukabili işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya fiili ithali yapılmış mal mukabili işlemleri ve bankalarca poliçeleri kabul edilmiş veya aval verilmiş kabul kredili işlemleri kapsam dışında tutuldu.

Bakanlık harekete geçti, oyuncak firması men edildi! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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