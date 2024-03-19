Motorine zam geliyor! 1 liranın üzerinde...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Akaryakıt fiyatları ise, vatandaşların gündeminden yer alıyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 19 Mart 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

Brent petrolün fiyatı 87 dolara çıkarken, bu gelişme akaryakıt rafineri marjlarının da artışına yol açtı. Bu etkilerin doğrudan yansıması olarak, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına önemli bir zam yapılması bekleniyor.

Enerji sektöründen alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 30 kuruş zam yapılacak.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 41.99 TL

Motorin litre fiyatı: 41.83 TL

LPG litre fiyatı: 21.43 TL

İstanbul Avrupa yakası

Benzin fiyatı: 42.08 TL

Motorin litre fiyatı: 41.90 TL

LPG litre fiyatı: 21.95 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.83 TL

Motorin litre fiyatı: 42.71 TL

LPG litre fiyatı: 21.85 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.04 TL

Motorin litre fiyatı: 42.91 TL

LPG litre fiyatı: 21.51 TL