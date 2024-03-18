Ticaret Bakanı: Bu sene hedefimiz ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmak

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, döviz elde etme hedefleriyle ilgili, "Bu sene hedefimiz ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmak" dedi.

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Ticaret Bakanı: Bu sene hedefimiz ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmak

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat bir dizi program için İzmir’e geldi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanına iniş yapan Bakan Bolat, burada AK Parti il teşkilatı ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra ‘Üç Kademe Yönetim Kurulu Üyeleri’ ile toplantıya dahil olmak üzere AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na geçti. Bakan Bolat toplantının ardından il başkanlığında teşkilat buluşmasına katıldı.

Buradaki programlarını tamamladıktan sonra Çiğli’de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ziyareti gerçekleştirerek Yönetim Kurulu ile toplantı düzenledi.

Sanayinin gelişmesinde hem yerli üretimin artışının hem de ihracat pazarlarının artışının büyük bir önem taşıdığının altını çizen Bakan Bolat, “Biz Ticaret Bakanlığı olarak ihracatımızı arttırma noktasında çok sayıda faaliyetler yapıyoruz. Geçen yılda rekor bir ihracat rakamıyla 256 milyar dolar mal ihracatı olarak, 100 milyar dolar hizmet ihracatı olarak kapamıştık. Bu sene inşallah hedefimiz, 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı şeklinde ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmak” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat
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