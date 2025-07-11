Altın Kritik Eşiği Yeniden Aştı, Fiyatlar Rekora Koşuyor

Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili söylemleriyle sert yükselen altın fiyatları yatırımcıların takibinde. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm ürünlerde yukarı yönlü hareket gözleniyor. Gram altın yeniden 4.300 lira seviyesini aştı, çeyrek altın ise 7.074 liradan satılıyor.

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Altın Kritik Eşiği Yeniden Aştı, Fiyatlar Rekora Koşuyor
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Altın fiyatları, haftanın son işlem günü olan 11 Temmuz 2025 Cuma sabahı itibarıyla yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik gelişmeler, iç piyasada altının seyrini belirlemeye devam ediyor.

Yatırımcılar, sabah saatlerinden itibaren “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” ve “Ons altın fiyatı ne durumda?” gibi sorulara yanıt ararken, güncel fiyatlar da açıklandı. Günün ilk verilerine göre, altın piyasasında yukarı yönlü bir hareket dikkat çekiyor.

Altın Kritik Eşiği Yeniden Aştı, Fiyatlar Rekora Koşuyor - Resim : 1

ALTINI TRUMP SARSTI

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ithalatına yönelik yeni tarifeleri ve diğer ticaret ortaklarına yönelik daha geniş çaplı tarife tehditlerini açıklamasının ardından yükselişe geçti. Gram altın dün 4.268 liradan, çeyrek altın ise 7.021 liradan satılıyordu. Bugün fiyatlarda dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.

11 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

11 Temmuz 2025 Cuma sabahı itibarıyla gram altın alış 4.305,92 TL, satış 4.306,35 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 7.012 TL alış, 7.074 TL satış fiyatıyla piyasada yer alırken, yarım altın 14.024 TL alış ve 14.147 TL satış seviyelerinde bulunuyor.

Altın Kritik Eşiği Yeniden Aştı, Fiyatlar Rekora Koşuyor - Resim : 2

Tam altın 27.332,21 TL alış, 27.884,85 TL satış fiyatıyla listelenirken; Cumhuriyet altını 27.963 TL alış, 28.164 TL satış fiyatından satılıyor. Ata altın ise 28.186,34 TL alış, 28.911,29 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Ons altın ise uluslararası piyasalarda 3.331,91 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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