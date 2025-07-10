Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi Tüketimi Geçti

Türkiye'de 2 Temmuz günü toplam 1 milyon 148 bin 517 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün tüketim miktarı ise 1 milyon 140 bin 482 megavatsaat olarak gerçekleşti. Böylece üretim, tüketimin üzerine çıktı.

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi Tüketimi Geçti
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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yayımlanan verilere göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 998 megavatsaatle 15.00’te kaydedildi. En düşük tüketim ise sabah 07.00’de 36 bin 654 megavatsaatle gerçekleşti.

DOĞAL GAZ SANTRALLERİ İLK SIRADA

Günlük üretimde doğal gaz çevrim santralleri yüzde 29,3’lük payla ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri, yüzde 13,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

İHRACAT, İTHALATI AŞTI

Türkiye, aynı gün içerisinde 14 bin 370 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 6 bin 335 megavatsaatlik elektrik ithalatı yaptı. Bu verilerle birlikte elektrik ihracatının ithalatı neredeyse iki katına çıktığı görüldü.

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Kaynak: AA

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