Tüm Zamanların Zirvesinde: Bitcoin 113 Bin Doları Aştı

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Kripto para piyasalarında yükseliş rüzgarı sürüyor. Bitcoin, yatırımcı ilgisinin yeniden canlanması ve kurumsal taleple birlikte 113 bin dolara kadar yükselerek tarihi bir rekora imza attı. Bu seviyeyle, mayıs ayında ulaşılan önceki zirve geride bırakıldı.

Analiz platformu Coinmarketcap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 artışla 3,5 trilyon dolara çıktı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, aynı zaman diliminde yaklaşık yüzde 3 değer kazanarak 113.650 dolardan işlem gördü. Haftalık kazancı ise yüzde 2,97 olarak kaydedildi.

TRUMP FAKTÖRÜ

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içerisinde faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağladığını belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto paralara karşı olumlu yaklaşımı da piyasalar tarafından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi