Altın haftaya yükselişle başladı

Para ve emtia piyasaları ABD’deki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırırken politika metninde ilave faiz artışını işaret eden ifade çıkarıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell faiz politikası için veri odaklı olacaklarını söyledi. ABD’de son açıklanan ekonomik veriler piyasalarda yönü tayin etti.

ABD'DE ENFLASYON 2 YILIN DİBİNDE

Geçen haftanın en önemli gelişmesi ise ABD enflasyon rakamlarıydı. Çarşamba günü açıklanan kritik veri sonrası altın fiyatları hareketlendi. ABD’de yıllık tüketici fiyatları yüzde 5 olan piyasa beklentilerinin altında yüzde 4.9 olarak açıklandı.

Çarşamba günü 2034 dolardan açılan ons altın ABD enflasyon verisi sonrası kısa süre içerisinde 2048 dolara kadar yükseldi. Gün içi zirveyi gördükten sonra düşüşe geçen ons altın 2030 dolardan kapandı. 1286 liraya kadar yükselen gram altın ise günü 1275 liradan tamamladı.

Perşembe ve cuma günleri düşüş gösteren ons altın 2000 dolara kadar geriledi. Gram altın ise 1258 lirayı gördü.

ALTIN FİYATLARI GEÇEN HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Ons altın haftayı 2010 dolardan kapatırken, gram altın 1265 liradan tamamladı. Haftalık bazda ons altın ve gram altın fiyatı yüzde 0.3 oranında düşüş gösterdi.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Yeni haftaya 1266 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 1271 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1253 lira, en yüksek ise 1275 lira seviyeleri test edildi.

Güne 2009 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli seyrederek 2016 dolardan işlem görüyor.

Ons altında gün içerisinde en düşük 2008 dolar, en yüksek ise 2019 dolar seviyeleri görüldü.