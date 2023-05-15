Piyasalarda seçim belirsizliği: Dolar/TL yükselişe geçti!

Seçim sonrasında piyasalarda ilk fiyatlamalarda dolar/TL yükselişini sürdürdü.

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Piyasalarda seçim belirsizliği: Dolar/TL yükselişe geçti!

Türkiye tarihinin en derin ekonomik krizi ile boğuşurken, 21 yıldır ülkeyi yöneten AKP'nin yurt genelinde oy oranı geriledi.

Cumhurbaşkanlığı yarışında gözler YSK'nın kesin sonuçlarına çevrilirken seçimin büyük olasılıkla ikinci tura kalması bekleniyor.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL yeni güne yükselişle başlayarak 19,62 TL'yi gördü.

Cuma günü doların satış fiyatı 19,58 TL olmuştu.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ ARTTI

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık risk temerrüt takası 70 baz puan artışla 574 baz puanı gördü. Böylelikle risk primi 21 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

CDS geçen hafta 481 baz puana kadar düşüş kaydetmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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