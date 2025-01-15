Altın Güne Nasıl Başladı?

Türkiye’de vatandaşların yatırım için kullandığı kalemlerin en tercih edilenleri arasında yer alan gram altın güne 3.054 TL’den başladı. Ons altın ise 2.675 dolardan işlem görüyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmanın etkisiyle piyasalarda hareketlilik yaşanırken, gram altın an itibarıyla 3.060 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.987 TL’den işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ise ons altın 2.682 dolardan kendisine alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi