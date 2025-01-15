Altın Güne Nasıl Başladı?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan altının fiyatı merak edilirken, gram altın an itibarıyla 3.060 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.987 TL’den alıcı buluyor.

Son Güncelleme:
Altın Güne Nasıl Başladı?

Türkiye’de vatandaşların yatırım için kullandığı kalemlerin en tercih edilenleri arasında yer alan gram altın güne 3.054 TL’den başladı. Ons altın ise 2.675 dolardan işlem görüyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmanın etkisiyle piyasalarda hareketlilik yaşanırken, gram altın an itibarıyla 3.060 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.987 TL’den işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ise ons altın 2.682 dolardan kendisine alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın
Son Güncelleme:
Dolar ve Euro Güne Hareketli Başladı, İşte 15 Ocak 2025 Günü Fiyatları Dolar ve Euro Güne Hareketli Başladı
Psikologlar Teşhisi Koydu! En Sinirli Kan Grubu Belli Oldu, Öfke Düzeyleri Çok Yüksek Psikologlar Teşhisi Koydu! En Sinirli Kan Grubu Belli Oldu, Öfke Düzeyleri Çok Yüksek
Piyasanın Gözü ABD Enflasyon Verisinde Piyasanın Gözü ABD Enflasyon Verisinde
İddialar Doğru Çıktı: NOW TV'nin Dizisi Ani Final Yaparak Veda Etti İddialar Doğru Çıktı: NOW TV'nin Dizisi Ani Final Yaparak Veda Etti