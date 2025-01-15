Dolar ve Euro Güne Hareketli Başladı, İşte 15 Ocak 2025 Günü Fiyatları
Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki hareketleri merakla takip ediliyor. İstanbul serbest piyasalarında dolar 35,5020 liradan, euro 36,56 liradan güne başlangıç yaptı. Dün doların satış fiyatı 35,4940 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4050 lira olmuştu.
İşte 15 Ocak 2025 Çarşamba günündeki dolar ve euro fiyatları…
Dolar/TL sabah saatleri itibarıyla 35,50’den işlem görürken, euro ise aynı saat itibarıyla 36,56 lira seviyelerinde seyrediyor.
Dolar dün günü 35,49’dan kapatırken euro ise 36,40 ile kapatmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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