İslam Memiş'ten Altın, Dolar ve Bitcoin Uyarısı: Büyük Düşüş Olacak
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş; altın, dolar, borsa, gümüş ve Bitcoin piyasalarını analiz etti. Memiş, "Küresel piyasalar bu hafta verilerin ve raporların yoğun olduğu bir haftaya başlayacak" diyerek önemli uyarılarda bulundu.
Kaynak: tv100.com
Tv100 yazarı İslam Memiş, "ABD enflasyon verisi, bu haftanın en önemli verisi olacak. Ayrıca Çin’de sanayi üretimi, perakende satışlar, işsizlik oranı, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve İngiltere'de enflasyon verileri gibi önemli göstergeler açıklanacak. ABD'den gelecek 'Bej Kitap' raporu da piyasalar için kritik bir rapor olacak" ifadelerini kullandı.
PİYASALARDA GERGİN BEKLEYİŞ
Bu hafta piyasalarda dalgalı bir seyir beklendiğini belirten Memiş, "Dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Dolar endeksi (DXY), 109,49 seviyesinden kapanış yapmıştı. İlginç olan, altın, Bitcoin ve petrolün aynı hafta içinde yükselmesi oldu. Bu durum küresel piyasalarda gergin bir bekleyişe işaret ediyor" dedi.
DÖVİZ VE BORSA TAHMİNLERİ
İslam Memiş, "En ucuz kalan enstrümanların başında Euro geliyor. EUR/USD paritesi 1,0244 seviyesine geriledi. Orta ve uzun vadede bu seviyelerin alım fırsatı sunduğunu gözlemliyorum" dedi.
BIST 100 endeksindeki düşüşe dikkat çeken İslam Memiş, "Endeks 9 bin 910 puan seviyesine gerileyerek haftayı tamamladı. Bu hafta 9 bin 800-10 bin 200 puan aralığını takip edeceğim. Pozitif beklentim devam ediyor; düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum" diye konuştu.
ALTIN VE GÜMÜŞ PİYASALARINDA GERİLEME
Ons altın için değerlendirmelerde bulunan Memiş, "2 bin 690 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 2 bin 600 dolar beklentim devam ettiği için yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Bu hafta 2 bin 640-2 bin 708 dolar aralığını takip edeceğim" dedi.
Gram altın için ise, "2 bin 980-3 bin 80 lira aralığında kalmasını bekliyorum. Ancak bu hafta gram altının gerilemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Gümüş piyasası için tahminlerini paylaşan İslam Memiş, "Ons gümüş 30,33 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Bu hafta kâr satışlarıyla 30 dolar seviyesinin altına sarkabilir. Ancak orta ve uzun vadede yükseliş beklentim devam ediyor" uyarısında bulundu.
BİTCOİN VE KRİPTO PARA ANALİZİ
Bitcoin için de önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, "Bitcoin 92-96 bin dolar aralığında oyalanmaya devam ediyor. 20 Ocak’a kadar bu seviyelerde kalmasını, ardından 90 bin dolar seviyesinin altına sarkmasını bekliyorum. Bu hafta 92-97 bin dolar aralığını takip edeceğim" dedi.
Memiş, "Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir" uyarısını yineledi.