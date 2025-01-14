İslam Memiş'ten Altın, Dolar ve Bitcoin Uyarısı: Büyük Düşüş Olacak

ALTIN VE GÜMÜŞ PİYASALARINDA GERİLEME

Ons altın için değerlendirmelerde bulunan Memiş, "2 bin 690 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 2 bin 600 dolar beklentim devam ettiği için yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Bu hafta 2 bin 640-2 bin 708 dolar aralığını takip edeceğim" dedi.

Gram altın için ise, "2 bin 980-3 bin 80 lira aralığında kalmasını bekliyorum. Ancak bu hafta gram altının gerilemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.