Dolarda 2 Yıl Sonra İlk Kez! 110 Seviyesinin Üzerine Yükseldi

Dolar, ABD'de geçen hafta açıklanan ve beklentilerden çok daha güçlü gelen istihdam raporundaki verilerinin ardından avro ve sterlin karşısında güçlendi. Dolar endeksindeki güçlenmede Fed'in para politikasındaki beklentiler etkili oluyor. Ocak 2025 Fed faiz kararı ne olacak? Yeni faiz indirimi gelir mi?

DOLAR ENDEKSİ 2 YILIN ARDINDAN İLK KEZ 110'U AŞTI

Avrupa’da ABD doları avro karşısında 1,020034 ve İngiliz sterlini karşısında 1,213122 seviyelerine gelirken, dolar endeksi de Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’un üzerine çıktı.

Analistler, ABD’deki güçlü ekonomik verilerin yanı sıra yüzde 2 hedefine ulaşmayan enflasyon oranı nedeniyle Fed’in faiz indirimlerini asgari düzeyde tutacağına yönelik beklentilerin doları gelişen ve gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı daha cazip hale getirdiğini belirtiyor.

Öte yandan, Avrupa’nın başat ekonomilerinde yaşanan durgunluk dönemi de doların güçlenmesini destekleyen bir başka unsur olarak ön plana çıkıyor.

FED FAİZ İNDİRİMİ KONUSUNDA TEMKİNLİ OLABİLİR

Dolar endeksi, ABD’deki başkanlık süreci ve Donald Trump’ın kazanmasıyla başlayan yükselişini sürdürürken, uzmanlar, ABD’de yeni yönetimin uygulaması beklenen tarifelerin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği ve bu durumun Fed’i faiz indirimleri konusunda daha da temkinli yapabileceğine işaret ediyor.

Kovid-19 salgını ve küresel çapta yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle Eylül 2022'de 114,8 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi, bu endişelerin etkisinin azalmasıyla Kasım 2022'den itibaren 110 seviyesinin altına gerilemişti.

OCAK 2025 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası toplantı takvimine göre Ocak 2025 Fed faiz kararı ayın 29'unda gelecek. Fed toplantısı 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

2025'İN İLK FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Aralık ayında gerçekleştirilen faiz indiriminin, Fed'in para politikasını yeniden şekillendirmedeki "son adım" olduğu belirtilmişti. Artan enflasyon riskleri göz önünde bulundurularak, gelecekte daha temkinli bir yaklaşım benimsenmesi bekleniyor. Ekonomistler bu toplantıda Fed'in faizi pas geçebileceği yorumunda bulunuyor.

Kaynak: AA