Altın Fiyatlarında Şok Dalgalanma! Çin’in Vergi Hamlesi Piyasayı Sarstı
Çin’in bazı perakendeciler için uyguladığı vergi iadesi sistemini kaldırması, küresel altın piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Ons altın kısa süreli düşüşün ardından yeniden 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Gram altın 5 bin 416 liradan işlem görüyor.
Altın yatırımcıları haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Çin’in bazı perakendeciler için uzun süredir uyguladığı vergi iadesi sistemini kaldırması, uluslararası altın piyasalarında dalgalanmaya neden oldu. Kararın ardından ons altın fiyatı kısa süreli düşüş yaşasa da sabah saatlerinde yeniden toparlandı.
ALTIN YENİDEN 4 BİN DOLARIN ÜZERİNDE
Kıymetli metal, ons başına 4 bin doların altına geriledikten sonra yeniden 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Uzmanlar, Çin’in bu kararının kısa vadede altın fiyatlarında oynaklık yaratabileceğini, ancak orta vadede küresel talebin belirleyici olacağını vurguluyor.
3 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Yatırımcıların yakından takip ettiği güncel altın alış-satış fiyatları şöyle:
Gram Altın
Alış: 5.415,65 TL — Satış: 5.416,45 TL
Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.000,87 $ — Satış: 4.004,96 $
Çeyrek Altın
Alış: 8.665,05 TL — Satış: 8.855,91 TL
Yarım Altın
Alış: 17.282,05 TL — Satış: 17.718,29 TL
Tam Altın
Alış: 36.474,00 TL — Satış: 36.751,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 34.660,21 TL — Satış: 35.315,29 TL
Ziynet Altını
Alış: 34.672,46 TL — Satış: 35.328,21 TL
Ata Altın
Alış: 37.074,21 TL — Satış: 38.010,58 TL
22 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 5.104,42 TL — Satış: 5.340,12 TL
14 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 3.082,41 TL — Satış: 4.167,45 TL
Gremse Altın
Alış: 90.849,00 TL — Satış: 91.736,00 TL
Kaynak: Haber Merkezi