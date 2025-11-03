Altın Fiyatlarında Şok Dalgalanma! Çin’in Vergi Hamlesi Piyasayı Sarstı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın yatırımcıları haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Çin’in bazı perakendeciler için uzun süredir uyguladığı vergi iadesi sistemini kaldırması, uluslararası altın piyasalarında dalgalanmaya neden oldu. Kararın ardından ons altın fiyatı kısa süreli düşüş yaşasa da sabah saatlerinde yeniden toparlandı.

ALTIN YENİDEN 4 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Kıymetli metal, ons başına 4 bin doların altına geriledikten sonra yeniden 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Uzmanlar, Çin’in bu kararının kısa vadede altın fiyatlarında oynaklık yaratabileceğini, ancak orta vadede küresel talebin belirleyici olacağını vurguluyor.

3 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yatırımcıların yakından takip ettiği güncel altın alış-satış fiyatları şöyle:

Gram Altın

Alış: 5.415,65 TL — Satış: 5.416,45 TL

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.000,87 $ — Satış: 4.004,96 $

Çeyrek Altın

Alış: 8.665,05 TL — Satış: 8.855,91 TL

Yarım Altın

Alış: 17.282,05 TL — Satış: 17.718,29 TL

Tam Altın

Alış: 36.474,00 TL — Satış: 36.751,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 34.660,21 TL — Satış: 35.315,29 TL

Ziynet Altını

Alış: 34.672,46 TL — Satış: 35.328,21 TL

Ata Altın

Alış: 37.074,21 TL — Satış: 38.010,58 TL

22 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 5.104,42 TL — Satış: 5.340,12 TL

14 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 3.082,41 TL — Satış: 4.167,45 TL

Gremse Altın

Alış: 90.849,00 TL — Satış: 91.736,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi