Altın fiyatlarında 'faiz' belirsizliği: Gram altın ne kadar?

Küresel piyasalarda enflasyonist baskıların azalacağına yönelik öngörülerle pozitif bir seyir izlendirken altın gibi güvenli limanlara talebin azalması sonrası gram altın yatay seyre geçti.

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Altın fiyatlarında 'faiz' belirsizliği: Gram altın ne kadar?

Merkez bankalarının politikalarına ilişkin belirsizliklere karşın ABD'de cuma günü açıklanan kişisel tüketim harcamaları verilerinin enflasyonist baskıların azaldığını ortaya koyduğu ve Fed'in sıkı para politikasını bitirebileceğine dair umutları artırdı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,1 arttı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yaklaşık 2 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından yatay seyirle 1.695 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı cuma günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.695 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.790 lira, Cumhuriyet altını 11.240 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.955 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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