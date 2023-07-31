Dolar/TL'de Merkez Bankası etkisi: Kur baskılandı!

Türkiye ekonomisinin çıkmaza girmesi sonrası üst üste gelen zamlarla, enflasyonun daha da artacağı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkmaya başladı.

Vergi artışları ve TL'deki değer kaybının da etkisiyle ekonomistler, temmuzda enflasyonun aylık yüzde 10 civarında artmasını bekliyor.

GÖZLER FED'DE

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell eylül ayındaki toplantıya ilişkin belirgin bir sinyal vermezken, ABD'de cuma günü açıklanan kişisel tüketim harcamaları verilerinin enflasyonist baskıların azaldığını ortaya koyduğunu ve Fed'in sıkı para politikasını bitirebileceğine dair umutları artırdı.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Enflasyonist baskı ve Fed'den gelen sinyaller sonrası serbest piyasada 26,9590 liradan alınan dolar 26,9600 liradan satılıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 26,9540 lira olmuştu.

DOLAR ENDEKSİNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 101,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,1000 seviyesinde seyrediyor.

MERKEZ BANKASI, TEKRAR SATICI KONUMUNA GELDİ

Öte yandan sosyal medya hesabından geçen hafta paylaşım yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, "Seçimlerden sonra dolar kurundaki yüzde 35 artışın esas nedeni TCMB’nin 5 Haziran’dan sonra nette 20 milyar dolardan fazla alım yapmasıdır. Geçen hafta ise merkez bankasının nette tekrar satıcı olduğu görülüyor" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem