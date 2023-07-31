Merkez Bankası'nın yeni başkan yardımcılarıyla ilgili bilinmeyenler: 'Biri Davutoğlu ekibine yakınmış, diğeri Erdoğan'ın danışmanlarıyla gerilim yaşamış'

'Düşük faiz' politikasına karşı çıktığı için Temmuz 2018'de kabine dışı bırakılan, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde ekonominin başına geçmesi için ettiği ısrarlar sonucu yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek'le birlikte rasyonel politikalara dönüş bekleniyordu.

Şimşek'e yakınlığıyla bilinen Hafize Gaye Erkan bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanmış, ancak şimdiye dek alınan iki faiz kararının da piyasa beklentilerinin altında kalması eleştiri konusu olmuştu.

Tüm bu tartışmalar sürerken geçtiğimiz cuma günü dikkati çeken bir hamle yapıldı ve Merkez Bankası yönetiminde köklü bir değişime gidildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevlerinden alındı. Bu isimlerin yerine Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan getirildi. Üç ismin de Erkan gibi Boğaziçi Üniversitesi mezunu olması ilgi çekti.

10Haber yazarı Barış Soydan; Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan hakkında bilinmeyenleri köşesine taşıdı:

"Kamuoyunda en az bilinen isimle başlayalım: Fatih Karahan. Kendisi bir 'labor economist', yani ağırlıklı olarak işgücü alanında çalışan, çalışma ekonomisti diyebileceğimiz bir isim. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın yeğeni.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın atanmasında da Murat Mercan'ın referansının etkili olduğu Ankara'da ne zamandır konuşuluyor. Konuya yakın kaynaklar Fatih Karahan'ın geçmişte Merkez Bankası'nda görev almak için girişimde bulunduğunu, ancak bazı kaygılar nedeniyle gerçekleşmediğini söylüyorlar.

KENDİ İMKANLARIYLA ABD'YE GİTMİŞ

Diğer Başkan Yardımcısı Hatice Karahan daha önce Cumhurbaşkanı başdanışmanlığı görevinde bulunmuştu. Ayrıca çeşitli kuruluşlarda danışmanlık görevi üstlenmiş ve Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıları yazmış bir iktisatçı. Karahan'ın aslında Davutoğlu ekibine daha yakın olduğu, Cumhurbaşkanlığında diğer başdanışmanlar ile yıldızının pek barışmadığı Ankara'da konuşulanlar arasında.

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenmesi sonrasında bağının iyice koptuğu ve misafir akademisyen olarak görev yapmak üzere kendi imkanlarıyla ABD'ye gittiği biliniyor. Bir ara Gelecek Partisi'nde görev alacağı iddialarının konuşulduğunu da belirtelim.

Burada bir ara verelim ve bir soru soralım: Bu iki isim ayrı ayrı zamanlarda Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcılığı görevine atansalardı acaba nasıl tepki gelirdi? Çok büyük ihtimalle Fatih Karahan ve Hatice Karahan'ın atamaları tek tek yapılsa 'ehliyet, liyakat' algısı bugünkü kadar güçlü olmazdı. Bunu değiştiren muhtemelen bu isimlerin birlikte atandığı üçüncü ismin oluşturduğu etki.

Üçlü atama listesinde herhalde en çok dikkat çeken isim onunki: Osman Cevdet Akçay.

Cevdet Akçay piyasada tanınan bir isim. Boğaziçi Üniversitesi kökenli, daha önce Yapı Kredi bankasında baş ekonomist olarak görev yaptı. Güçlü bir akademik geçmişe sahip olduğuna kuşku yok. Ama Merkez Bankası başkan yardımcılığına atanmasında bundan çok siyasilerle ilişkisi etkili olmuş gibi.

Cevdet Akçay'ın Ankara ile bağları eskiye dayanıyor, Boğaziçi dönemi ve sonrasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yakınlığı olduğu biliniyor. Hatta Davutoğlu göreve geldikten sonra Akçay'ın kamuda görev alacağına dair haberler yayılıyor. Dönemin tanıkları bu konudaki beklentinin özellikle 2015 yılı başında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'ya ağır suçlamalarda bulunduğu esnada gündeme geldiğini belirtiyor. Bazı kaynaklar Akçay'ın o dönem başkan adayı olarak görüldüğünü söylerken bazıları bu iddiaların Akçay'ın çevresinden yayıldığı savunuyor.

Akçay'ın Davutoğlu'na en yakın isimlerden Etyen Mahçupyan ile yakın bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin bir ara Erdoğan'ın baş danışmanlarıyla aralarında ciddi bir gerilime neden olduğu da anlatılanlar arasında."

Yazının tamamı.