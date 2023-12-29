Altın fiyatlarında dolar kuru etkisi: Gram altın ne kadar?

Dolar/TL kuru, enflasyonun daha da yükseleceği endişesiyle rekor üstüne rekor kırarken altın fiyatları destek buldu.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmaya devam etmesi de altın fiyatlarını destekledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından bin 970 TL seviyesinde bulunuyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, bin 955 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DENGELENDİ

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 74 dolar seviyesinde dengelendi.

Kaynak: Gerçek Gündem