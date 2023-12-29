Her yerde 10 TL olmasına meydan okudu: Ekmeği 5 TL'ye indirdi

Bir esnaf ihtiyaç sahiplerinin de rahatça alabilmesi için ekmek fiyatlarını 5 TL'ye indirdi.

Her yerde 10 TL olmasına meydan okudu: Ekmeği 5 TL'ye indirdi

Türkiye'nin birçok şehrinde ekmek fiyatları 10 TL'yi de geçerken bir esnaf bu duruma karşı geldi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir esnaf kendi karından fedakarlık ederek 7,5 TL olan ekmeği 5 TL'den satmaya başladı.

Alaşehir'de market sahibi Sinan Demir 7,5 TL'den satılan 250 gram ekmeği, ihtiyaç sahiplerinin de rahatça alabilmesi amacıyla 5 TL'ye indirdi. Kendi karından fedakarlık ederek fiyatı düşüren duyarlı esnaf Sinan Demir, bu sayede kalabalık ve ihtiyaç sahibi ailelerin ekmeğe rahatça ulaşabildiğini söyledi.

Demir, "7 yıldır esnaflık yapıyorum. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için kendi kar marjımızdan fedakarlık ediyoruz. Halkımıza elimizden geldiği kadar imkan sunmaya çalışıyoruz. Bizim mahallemiz gariban mahallesi olduğu için elimizden geldiği kadar bizim de bir faydamız olsun diyerek ekmeği 5 TL’ye satmaktayız. Günlük 20-30 ekmek alan vatandaşımız için memnuniyet oldu. Faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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