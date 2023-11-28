Altın fiyatlarına Fed ve dolar kuru desteği: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 arasında olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Söz konusu fiyatlamalarla destek bulan altının ons fiyatı dün 2 bin 18 dolarla mayıstan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 16 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle birlikte yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunun rekor üstüne rekor kırmasından destek bulan gram altın, bin 875 lira seviyesinde bulunuyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bin 872 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 85 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 600 liradan satılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem