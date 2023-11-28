Altın fiyatlarına Fed ve dolar kuru desteği: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesi altının onsunu destekledi. Öte yandan, yurt içi piyasalarda dolar/TL kurundan destek bulan gram altın yükselişini sürdürdü.

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Altın fiyatlarına Fed ve dolar kuru desteği: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 arasında olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Söz konusu fiyatlamalarla destek bulan altının ons fiyatı dün 2 bin 18 dolarla mayıstan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 16 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle birlikte yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunun rekor üstüne rekor kırmasından destek bulan gram altın, bin 875 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarına Fed ve dolar kuru desteği: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? - Resim : 1

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bin 872 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 85 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 600 liradan satılıyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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