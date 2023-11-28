Bekar bir çalışana 'kuru ekmek' dahi yok!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) kasım ayı verilerine göre, açlık sınırı 14 bin 25 TL olurken, yoksulluk sınırı da 45 bin 686 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 18 bin 239 lira oldu.

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Bekar bir çalışana 'kuru ekmek' dahi yok!

Türkiye ekonomisinde yaşanan ekonomik kriz sonrası emeğin payı sermayenin payından her geçen düşerken, çalışanlar açlık ve yoksulluk sınırına sürüklendi.

Bu gelişmelerle birlikte milyonlarca emekçi 11 bin 402 TL olan asgari ücrete mahkum edilirken, Türk-İş'in 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının kasım ayı sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da kamuoyunda bilinen ismiyle açlık sınırı Kasım ayı itibariyle 14 bin 25 TL’ye yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI KATLANIYOR

Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 45 bin 686 TL’ye çıktı.

Bekar bir çalışana 'kuru ekmek' dahi yok! - Resim : 1

BEKAR BİR ÇALIŞANIN 'YAŞAMA iMKANI' KALMADI

Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise, aylık 18 bin 239 TL’ye yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türk-İş Açlık ve yoksulluk sınırı Açlık
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