Endişeler sürüyor: Dolar/TL'de bir rekor daha!
Son dakika haberi... Dolar endeksi gerilemeyi sürdürürken, Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon endişesiyle dolar/TL yeni güne rekor seviyle başladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 arasında olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.
Dolar endeksi de Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerinin baskısıyla yüzde 0,2 düşüşle 103,2'ye indi.
DOLAR/TL REKOR KIRDI
Dolar endeksinin gerilemesine karşın Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon ve TL'nin daha da kaybedeceği endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar/TL 28,93 TL seviyesine yükselerek rekor kırdı.
İNSANİ ARA UZATILDI
Öte yandan, Hamas ve İsrail arasındaki "insani ara" 2 gün uzatılırken, piyasalarda endişe kaynağı olmaya devam ediyor.
Kaynak: Gerçek Gündem