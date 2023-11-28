Endişeler sürüyor: Dolar/TL'de bir rekor daha!

Son dakika haberi... Dolar endeksi gerilemeyi sürdürürken, Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon endişesiyle dolar/TL yeni güne rekor seviyle başladı.

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Endişeler sürüyor: Dolar/TL'de bir rekor daha!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 arasında olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Dolar endeksi de Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerinin baskısıyla yüzde 0,2 düşüşle 103,2'ye indi.

DOLAR/TL REKOR KIRDI

Dolar endeksinin gerilemesine karşın Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon ve TL'nin daha da kaybedeceği endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar/TL 28,93 TL seviyesine yükselerek rekor kırdı.

Endişeler sürüyor: Dolar/TL'de bir rekor daha! - Resim : 1

İNSANİ ARA UZATILDI

Öte yandan, Hamas ve İsrail arasındaki "insani ara" 2 gün uzatılırken, piyasalarda endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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