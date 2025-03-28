Altın Fiyatları Tarihi Zirvesinde! 'Dönüm Noktası' Dedi: Herkesin Gözü Artık O Rakamda

ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirmesi sonrası, ticaret savaşının genişlemesi yönünde endişeler yatırımcıları tedirgin etti. Bu durum küresel piyasada dengeleri değiştirdi. Dün rekor tazeleyen ons altın, 28 Mart 2025 Cuma günü yüzde 0,7 daha yükselerek 3 bin 77 doları gördü. Bu seviye, tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

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Altın Fiyatları Tarihi Zirvesinde! 'Dönüm Noktası' Dedi: Herkesin Gözü Artık O Rakamda

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi planlarının küresel ticaret savaşı korkularını ateşlemesi ve değerli metalin güvenli liman cazibesine hücum edilmesiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Ons altın erken saatlerde 3 bin 77,55 dolara kadar yükselerek tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,45 artışla 3 bin 70,27 dolarda. Ons altın ay başından bu yana yüzde 7,6, yıl başından bu yana yüzde 17,1 ve son bir yılda yüzde 41 değer kazandı.

BİR SONRAKİ DÖNÜM NOKTASINI AÇIKLADI

“Altın şu anda rüzgarı arkasına almış durumda. ABD ticaret politikası, ABD maliye politikası, jeopolitik ve büyümenin yavaşlaması... Her şey altının yönünde esiyor” diyen Capital.com'un finansal piyasa analisti Kyle Rodda, 3 bin 100 dolar/ons'un fiyatlar için bir sonraki büyük dönüm noktası olacağını vurguladı.

Altın Fiyatları Tarihi Zirvesinde! 'Dönüm Noktası' Dedi: Herkesin Gözü Artık O Rakamda - Resim : 1

ABD'nin gümrük vergileri ve ticaret ortaklarının bunlara karşı misillemede bulunup bulunmayacaklarına ilişkin belirsizlik, faiz indirimi potansiyeli, jeopolitik çatışmalar ve merkez bankası alımları altının yükselişinde rol oynadı.

Kanada Başbakanı Mark Carney yaptığı açıklamada, Trump'ın küresel bir ticaret savaşını genişleten ve hisse senetlerini vuran yeni otomobil tarifeleri uygulaması halinde belirtilmemiş ticaret eylemleriyle yanıt vereceğini söyledi.

GÖZLER 2 NİSAN'DA

Tüm gözler Trump'ın 2 Nisan'da uygulamaya koyacağı ve enflasyonu körükleyebilecek, ekonomik büyümeyi azaltabilecek ve ticaret anlaşmazlıklarını tırmandırabilecek karşılıklı gümrük tarifelerinde.

BMI analistleri, “Altının ABD politika belirsizliği, ticari gerilimler, dünya genelindeki askeri çatışmalar, enflasyon endişeleri ve makro belirsizlikten faydalanmaya devam etmesiyle altın fiyatlarına yönelik yükseliş görünümümüzü sürdürüyoruz” dedi.

Richmond Federal Rezerv Başkanı Tom Barkin, ABD hükümetindeki yüksek belirsizlik seviyeleri ve hızlı politika değişiklikleri göz önüne alındığında Fed'in mevcut “ılımlı kısıtlayıcı” para politikasının uygun olduğunu ileri sürdü.

Piyasa, Fed'in gösterge faiz oranını sabit tutma kararının ardından bu yıl faiz indirimi beklentilerini etkileyebilecek olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları verilerini bekliyor. Veri TSİ 15.30'da açıklanacak.

Altın Fiyatları Tarihi Zirvesinde! 'Dönüm Noktası' Dedi: Herkesin Gözü Artık O Rakamda - Resim : 2

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altının yükselişiyle birlikte, küçük yatırımcının gözdesi gram altının da uzun süredir devam eden yükselişi güçlendi. Bir önceki günü 3 bin 730 TL ile kapatan gram altın, güne 3 bin 755 TL seviyesinden başlangıç yaptı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının küresel piyasalarda giderek değerlenmesiyle çeyrek altında ivme yine yukarıda görünüyor. Bir önceki kapanışını 6 bin 100 TL seviyesinden yapan çeyrek altın haftanın son iş gününü 6 bin 143 TL'den açarak yükselişini korudu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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