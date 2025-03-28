Yurt Dışına Çıkacaklar Dikkat! 25 Bin Liradan 185 Bin Liraya Yükseltildi: Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, yurt dışına transfer edilebilecek para miktarı 25 bin TL’den 185 bin TL’ye yükseltilerek döviz çıkışı konusunda daha fazla esneklik sağlanmış oldu. Ayrıca kaldıraçlı işlemlerde SPK tarafından yetki belgesi alma zorunluluğu da getirildi.

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Yurt Dışına Çıkacaklar Dikkat! 25 Bin Liradan 185 Bin Liraya Yükseltildi: Karar Resmi Gazete'de

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde önemli değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda Resmi Gazete’den duyurulan karar ile yurt dışına transfer edilebilecek para miktarı 25 bin TL’den 185 bin liraya çıkarılarak sınır esnetildi.

KALDIRAÇLI İŞLEMLERE SPK ENGELİ

Ayrıca kaldıraçlı işlemler ve belirli türev araçlarının alım satımıyla ilgili yeni kurallar getirildi. Artık bu tür işlemler yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabilecek. Böylece yetkisiz kişi ve kurumlarla yapılan işlemlere yasak getirildi.

MALİYE TEK TEK TESPİT EDECEK

Düzenlemeye aykırı işlemlerin tespit edilmesi durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirimde bulunulacak ve gerekli önleyici tedbirler alınacak. Böylece finansal piyasalarda daha fazla denetim ve güvenlik sağlanacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Yurt Dışına Çıkacaklar Dikkat! 25 Bin Liradan 185 Bin Liraya Yükseltildi: Karar Resmi Gazete'de Yurt Dışına Çıkacaklar Dikkat! 25 Bin Liradan 185 Bin Liraya Yükseltildi: Karar Resmi Gazete'de