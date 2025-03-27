Altın Fiyatında 17'nci Rekor Geldi! 1 Ocak'tan Bu Yana Tam 440 Dolar...

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de üretilmeyen otomobillere yüzde 25 vergi getirdi. Bu kararın ardından altının ons fiyatı 17'nci kez rekor yeniledi. 2025 yılına yaklaşık 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 440 dolar değer kazandı.

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Altın Fiyatında 17'nci Rekor Geldi! 1 Ocak'tan Bu Yana Tam 440 Dolar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni otomobil tarifelerini açıklamasının ardından tırmanan küresel ticaret gerilimleri ve bunun sonuçlarına ilişkin endişeler, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı.

Bugün altının ons fiyatı 3 bin 59,30 dolara ulaşarak rekor tazeledi. ABD hükümetinin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklaması, değerli metalin bugün yeni bir rekor seviyeye ulaşmasına neden oldu.

17 KEZ REKOR KIRDI

Yeni yılın ilk gününe yaklaşık 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 440 dolar değer kazanırken, bu yıl 17 kez rekor yeniledi.

'TRUMP'IN GÖREVE GELMESİ BELİRSİZLİĞİ ARTIRDI'

Altının ons fiyatının 14 Mart'ta ilk kez psikolojik sınır 3 bin doları kırmasının ardından, değerli metalin yeni rekorlar araması dikkati çekiyor. ABD Başkanı Trump'ın ikinci kez göreve gelmesi, altında son rallinin en önemli tetikleyicilerinden biri olurken, Trump'ın göreve başlamasından beri piyasalarda risk ve belirsizliğin büyük ölçüde artması dikkati çekiyor.

Trump'ın gümrük tarifeleri politikasındaki gelişmelerin yatırımcılar arasında belirsizliğe yol açması, ABD'nin potansiyel olarak büyüyen bütçe açığına yönelik artan endişeler, dünyanın önde gelen merkez bankalarının küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle tuttukları altın rezervlerini artırması, altının fiyatını yukarı yönlü destekleyen ilk 3 faktör olarak sıralanıyor.

Çin ve Hindistan gibi bazı Batılı olmayan ülkelerin merkez bankalarının da altın alımlarını ABD'nin olası yaptırımlarına karşı kendilerini jeopolitik olarak korumak için kullanmak istemesi de altının fiyatını yönlendiren 4'üncü faktör olarak gösteriliyor.

'YATIRIMCILAR İSTİKRAR ARIYOR'

Analistler, tırmanan jeopolitik gerilimler, yükselen ticaret tarifeleri ve finansal piyasalarda artan belirsizlik ışığında, yatırımcıların giderek daha fazla istikrar aradığını ve bunu altında bulduğunu belirterek, Trump'ın küresel düzeni daha geniş çapta bozma tehdidinde bulunmasının etkisiyle de altının rekor kırmaya devam ettiğini kaydetti.

'SON REKORUN KAYNAĞI TRUMP'

Altının ons fiyatında son rekorun Trump'ın gümrük vergisi planları etrafındaki belirsizlikten kaynaklanan güvenli liman alımlarıyla geldiğini ifade eden analistler, altındaki son aylardaki yükseliş serisini, Richard Nixon'ın 15 Ağustos 1971'de doların altına dönüştürülebilirliğini (doların altın standardından ayrılması) sonlandırmasından beri "üçüncü büyük boğa piyasası" olarak değerlendiriyor.

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Kaynak: AA

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