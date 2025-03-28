Bankalarda Yeni Dönem! Kıymetli Madende Kapsam Genişledi: Artık O da Alınıp Satılabilecek

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karara göre, bankaların resmi olarak işleme aldığı altın, gümüş ve platin kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi.

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Bankalarda Yeni Dönem! Kıymetli Madende Kapsam Genişledi: Artık O da Alınıp Satılabilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ yayımlandı. Bu düzenlemeyle, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara yapılan değişiklikle paladyum, altın, gümüş ve platin ile birlikte işlem görebilecek değerli metaller arasında sayılmıştır. Bu tebliğle birlikte bankalar artık paladyumu da alıp satabilecek, saklayabilecek ve ilgili finansal işlemleri yapabilecektir.

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Kaynak: İHA

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